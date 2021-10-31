Гватемала, , 02:07 — REGNUM Новую партию российской вакцины «Спутник V» от коронавируса доставили в Гватемалу. Об этом 30 октября сообщается в официальном телеграм-аккаунте вакцины.

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Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» была получена властями Гватемалы. Количество доз в партии не уточняется. В общей сложности в страну было доставлено около пяти млн доз российского препарата от коронавируса.

Накануне в страну прибыла партия из 700 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». В республике российская вакцина используется с февраля текущего года.

Согласно последним данным, в Гватемале с начала пандемии коронавируса выявлено более 601 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них умерли более 15 тыс. человек, выздоровели более 580 тыс. человек. Полный курс вакцинации прошли более 3,2 млн человек.

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