Санкт-Петербург, 31 октября, 2021, 01:38 — ИА Регнум. Сотрудник полиции застрелил напавшего на него с ножом мужчину в Санкт-Петербурге. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Pixabay.com Нападение с ножом

По предварительным данным, сотрудники полиции приехали на вызов. Мужчина обратился в ОВД Пушкинского района и рассказал, что его супруга упала на стекло и порезалась.

Прибыв по адресу сотрудники полиции увидели мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться. На требование сотрудников полиции остановится, мужчина внезапно выхватил нож и направился в сторону полицейских. Один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, а затем применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался на месте.

Поднявшись в квартиру, полицейские нашли там женщину с множественными колото-резаными ранами. Пострадавшую госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Красноярске мужчины с ножом, напавшего на участкового уполномоченного полиции.