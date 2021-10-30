Хургада, Египет, 31 октября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Десять туристов из России отравились в одном из отелей египетского курорта Хургада. Об этом 30 октября сообщил журналистам информированный источник в Федерации туристических палат Египта.

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Российские туристы почувствовали себя плохо после обеда в отеле AMC Royal Hotel. Все были госпитализированы с одинаковыми симптомами, характерными при отравлении. Состояние пострадавших стабильное, в настоящее время проводится их обследование и лечение.

Часть пострадавших была допрошена полицией, власти устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. Отмечается, что большая часть пострадавших несовершеннолетние.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стало причиной массового пищевого отравления в Албании, в результате которого пострадали около 600 человек.