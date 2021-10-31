31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 11:48 — REGNUM Информацию газеты Financial Times со ссылкой на собственные источники о том, что союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России и лишить их «ядерного зонтика» Америки, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 31 октября в социальной сети Facebook.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

«По всей видимости, дыра в американском бюджете достигла уже таких фатальных размеров, что обыкновенная война её больше не в состоянии залатывать. Значит, нужна ядерная. Идиотизм и шизофрения западной «дипломатии» медленно, но верно достигает своего пика, переходя в её активную фазу!» — поделилась своим мнением Natalia Z.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие пробы носят совершенно неадекватный характер, потому что ядерная война сотрёт с лица Земли в первую очередь союзников США.

«Америке совершенно наплевать, где взрывать и что, лишь бы только не у себя. Когда бахнул Чернобыль, то в Германии школьников не выпускали на улицы. А сейчас они согласны на упреждающий ядерный удар?! Бред какой-то. На всю Европу хватит всего-то ничего ударов, чтобы её обнести ленточкой, с изображенными треугольниками, состоящими из трёх других треугольников, соединённых шариком по центру», — указывает Jevgenij S.

«Ядерная война — это билет в один конец, к которому человечество и так движется, медленно, но верно. Так что вообще не важно, кто первым кнопочку нажмёт», — считает Рената Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что «ядерный зонтик», может, кого-то и спасёт, но уж точно не союзников Соединённых Штатов.

«Чувствовать себя защищёнными под «ихним» ядерным зонтиком… Чего только не придумывают эти горе-фантазёры. Не дай бог, если начнётся применение ядерного оружия. Никакой тогда «зонтик» вас не спасёт. Подумали бы сначала, что будет, если у них и правда есть ещё, чем думать. Уже сомнения имеются по этому поводу», — отмечает Василий Я.

Ядерный удар американцев по России Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Часть людей считает, что именно США и являются главной угрозой всему человечеству, а не Россия, которая сильно поубавила свои амбиции на мировом поле.

«Стоит напомнить американским союзникам, что единственная страна в истории, применившая ядерное оружие против мирного населения, — это США. Ни Россия, ни Китай, а именно Америка, которую вы просите якобы ради защиты, если что, бахнуть первыми», — пишет Yana V.

Ряд пользователей указывает на то, что кроме Штатов ни у кого в мире нет опыта уничтожения мирного населения ядерными боеголовками.

«Интересно, а где во всей этой истории интересы человечества? Разве Россия угрожает жизни и здоровью людей на планете? Вот честно себе ответьте на этот вопрос, а затем подумайте о том, кто скинул ядерные заряды на Хиросиму и Нагасаки. Надеюсь, у кого голова есть на плечах, тот сам до всего догадается», — написал Арсений Б.

Напомним, 31 октября газета Financial Times опубликовала информацию со ссылкой на собственные источники о том, что союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России и лишить их «ядерного зонтика» Америки.