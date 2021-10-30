Тбилиси, 31 октября, 2021, 00:40 — ИА Регнум. Кандидат в мэры столицы Грузии Тбилиси от правящей партии Грузинская мечта», действующий глава города Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчёта 57% голосов избирателей. Об этом 31 октября сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

На настоящий момент подсчитаны голоса избирателей с 444 участков из 769, это 57,737% от общего числа. По результатам подсчётов Каха Каладзе набрал 55,65%, за Никанора Мелия проголосовали 44,35% избирателей.

Кроме Тбилиси, кандидаты от правящей партии лидируют в 13 мелких городах Грузии, а также в Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кандидат от «Единого национального движения» Георгий Харчилава побеждает в городе Цаленджиха, это единственный город, где большинство голосов набрал кандидат не от правящей партии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным экзитполов, на выборах мэра Тбилиси побеждает действующий глава города Каха Каладзе.