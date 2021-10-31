31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили недовольство главы компании-оператора ГТС Украины тем, что российский Газпром заработал много денег.

Светлана Рыбина, , 11:47 — REGNUM Заявление главы компании-оператора ГТС Украины Сергея Макогона о том, что Газпром поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за последние девять месяцев, но это произошло якобы из-за злонамеренного роста цен на газ в Европе и доминирующего положения компании в данной сфере, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 31 октября в социальной сети Facebook.

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«А в Газпроме возмутились умением Украины из ничего сделать ещё больше», — шутит Ivan M.

Многие пользователи пришли к выводу, что прибыль российской компании — это последнее, что по идее должно беспокоить Киев, но тем не менее именно чужие деньги, словно кость в горле, встали у руководства Украины.

«Какое дело Украине до прибыли Газпрома? Пусть торгует своей продукцией, а в наши дела не лезет», — пишет Людмила М.

«Как они чужие денежки любят считать-то, оказывается! Это очень дурной тон! Мечтают дальше, что их кто-то содержать должен? Напрасно. Теперь каждый сам за себя», — указывает Наташа Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобная реакция на чужие успехи вызывает лишь чувство жалости, потому что жалобы на большие прибыли своего конкурента на международном рынке говорят только о том, что на Украине крайне плачевное экономическое положение.

«Как же это всё жалким выглядит. Не ожидал, что до такого низкого состояния можно вообще пасть. Жалуются на большие прибыли чужих компаний. Да и что? Кто-то работает и зарабатывает, а кто-то стоит с протянутой рукой и зависит от обстоятельств. Меняться надо и взрослеть, может, тогда что-нибудь да и наладится», — поделился своим мнением Кирилл А.

Главный офис «Газпрома» в Москве Mos.ru

Часть людей считает, что в данном отношении и есть большая часть Украины, которая отказалась от труда ради результата в пользу сиюминутного успеха и бесконечных просьб о помощи со стороны Европы.

«Вы только завидовать и можете, а создавать и получать прибыль не умеете! Следовательно, не надо завидовать России, так как Россия не похожа на Украину. По всем параметрам государственности мы разные! Довольствуйтесь тем, что есть у вас, либо же становитесь частью нас. Иного выхода нет, коли не сложилась у вас судьба быть успешной страной», — написал Альберт А.

«Украина профукала всё то, что имела при выходе из состава Советского Союза. За годы независимости ничего не приумножила, но жить на халяву и считать деньги в чужом кармане не разучилась. Так и будет, видимо, вечно», — подозревает Татьяна Т.

Ряд пользователей указывает на то, что в сложившихся условиях Украине остаётся только одно — начать развивать своё внутреннее производство, борясь за существование в этом суровом мире, как это делает Российская Федерация.

«Не нужно считать чужие деньги, это дурная и неприличная манера. Зарабатывайте свои гроши и считайте их наздоровье!» — призывает Valeria N.

Напомним, 30 октября глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон с недовольством написал в Facebook о том, что Газпром поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за последние девять месяцев, но это произошло якобы из-за злонамеренного роста цен на газ в Европе и доминирующего положения компании в данной сфере.