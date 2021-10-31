Санкт-Петербург, 31 октября 2021, 01:45 — REGNUM Исполнилось ровно шесть лет со дня подлого убийства сотен граждан России, а также нескольких граждан Белоруссии и Украины, совершенного путём теракта в отношении российского самолета, выполнявшего 31 октября 2015 года рейс 7K-9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

В результате взрыва заложенной в авиалайнер в египетском аэропорту бомбы самолёт разрушился и рухнул на Синайском полуострове, погибли все находившиеся на борту 224 человека, в том числе 25 детей. Большинство погибших были жителями Петербурга и Ленинградской области, возвращавшимися домой после отдыха на Красном море.

Родственники погибших в результате теракта над Синаем на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Почетный караул у мемориала Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Портреты погибших в результате теракта над Синаем на мемориале Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM
Портреты погибших в результате теракта над Синаем на мемориале Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

Боль этой трагедии продолжает терзать души тех, кто потерял родных и близких, а также всех неравнодушных к чужому горю людей. Основные памятные мероприятия в этот раз состоялись за сутки до шестой годовщины, на Серафимовском мемориальном кладбище Петербурга, где побывал корреспондент ИА REGNUM, а также на мемориале «Сад памяти» во Всеволожском районе Ленобласти.

Шестая годовщина трагедии над Синаем
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шестая годовщина трагедии над Синаем
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шестая годовщина трагедии над Синаем
Дарья Драй © ИА REGNUM

На Серафимовском кладбище 30 октября состоялось официальное открытие завершëнного мемориала «Сложенные крылья». Он установлен на братской могиле, где были захоронены несколько сотен фрагментов тел погибших, так и оставшиеся неопознанными. Теперь вместо временного памятника сооружен монумент с фотографиями всех жертв теракта. Авторы мемориала «Сложенные крылья» — Степан и Геннадий Пейчевы.

Возложение цветов к мемориалу Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возложение к мемориалу Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возложение к мемориалу Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Александр Ржаненков и Анастасия Мельникова у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

На открытие мемориала пришли родственники и друзья погибших, представители органов власти, простые петербуржцы, сообщает издание «Петербургский дневник».

Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM
Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Боль не утихает, это понятно, и я искренне благодарен всем родным за то, что вы вместе. Все 224 человека навсегда останутся в нашей памяти. Берегите себя, будем жить дальше в память о тех, кого с нами нет», — заявил депутат Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков, который в бытность главой комитета Смольного по соцполитке много сделал для увековечивания памяти жертв катастрофы и помощи их семьям.

Возложение цветов к мемориалу Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Портреты погибших в результате теракта над Синаем на мемориале Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед собравшимися выступила председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, потерявшая в результате теракта единственную дочь. Она посвятила свою жизнь после катастрофы сохранению памяти погибших и объединению тех, кого затронула трагедия.

Председатель совета Благотворительного фонда Рейс9268 Ирина Захарова
Председатель совета Благотворительного фонда Рейс9268 Ирина Захарова
Дарья Драй © ИА REGNUM

Священник отслужил панихиду по убиенным, сотрудники МЧС и участники траурной церемонии возложили к мемориалу венки, цветы и детские игрушки.

Мемориал Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

После церемонии на Серафимовском кладбище родственники погибших отправились на Румболовскую гору во Всеволожске, в «Сад памяти», открытый в октябре 2017 года. Там к петербуржцам присоединились семьи из Ленинградской области, потерявшие своих родных и близких шесть лет назад.

Мемориал «Сад памяти» во Всеволожске (архивное фото)
Мемориал «Сад памяти» во Всеволожске (архивное фото)
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Шесть лет назад нас объединила большая беда, огромная трагедия. И пятый год, как одна большая семья, мы собираемся здесь, на Румболовской горе, рядом с Дорогой жизни, чтобы вспомнить тех, чья жизнь оборвалась <…> Мы тогда приняли решение, и мы его свято чтим, — в канун трагедии собираться у памятника, чтобы почтить память тех, кто не прилетел после отпуска и чью жизнь оборвали подлые террористы», — сказал собравшимся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

Родственники погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мемориал Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM

…Рано утром в воскресенье, 31 октября, в час, когда в небе над Синаем раздался взрыв, состоится панихида в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского на юго-западе Петербурга. Этот новый храм, при котором будет действовать социальный центр помощи людям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, готов уже на 80%. Будущий настоятель храма Сергей Кубышкин назовет имена всех погибших пассажиров и членов экипажа рейса 9268.

О погибших петербуржцах, жителях Ленобласти и других регионов читайте в материале 2016 года: Годовщина катастрофы над Синаем: «Когда-то этот страшный сон закончится…»

Напомним, рано утром 31 октября 2015 года, через 23 минуты после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера Airbus А321 сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет разрушился в воздухе, его обломки и тела людей упали на землю в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа.

Портреты погибших в результате теракта над Синаем на мемориале Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM
Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, жители еще девяти регионов России, а также граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью гражданского населения со времен Великой Отечественной войны.

Мемориал Сложенные крылья на Серафимовском кладбище
Дарья Драй © ИА REGNUM
Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

Катастрофа над Синаем также стала самой массовой гибелью граждан России в авиапроисшествиях за всю историю авиации, а также крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самым большим по числу жертв крушением самолетов семейства Airbus A320.

Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM
Родственник погибших в результате теракта над Синаем у мемориала Сложенные крылья
Дарья Драй © ИА REGNUM

Причиной трагедии, как официально подтвердила ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя международная террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным российских властей, организаторы теракта были уничтожены российскими военными на территории Сирии.

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Сразу после катастрофы вплоть до лета 2021 года чартерное авиасообщение России с Египтом не осуществлялось. Родственники погибших в 2015 году и многие сочувствующие им граждане России жёстко раскритиковали решение властей РФ о возобновлении полётов на курорты Египта.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский храм памяти жертв авиакатастрофы над Синаем готов на 80%