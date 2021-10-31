пос. Шушары, , 00:07 — REGNUM В поселке Шушары Пушкинского района Петербурга сотрудник полиции открыл огонь на поражение по мужчине, который бросился на них с ножом, а до этого едва не зарезал свою сожительницу. Нападавший получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Идет проверка.

Пистолет Макарова, штатное оружие полиции России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию Пушкинского района позвонил мужчина, который сообщил, что в квартире его жена якобы упала на стекло и порезалась.

Когда на место прибыл наряд полиции, у входа в подъезд стоял мужчина, который при виде полицейских попытался скрыться.

«На требование остановиться он выхватил нож, и размахивая им направился в сторону правоохранителей <…> один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался», — сообщили в Главке МВД, подчеркнув, что сотрудник соблюдал требования федерального закона «О полиции».

Поднявшись в квартиру, правоохранители обнаружили там сожительницу злоумышленника с множественными колото-резанными ранениями. Ее госпитализировали в больницу.

«Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в Гу МВД.