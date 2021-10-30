Рим, 30 октября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров совместно с главой внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дрианом проводят встречу на полях саммита Группы двадцати (G 20). Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Встреча проходит в отеле «Софитель», где остановилась французская делегация. Стороны обратились друг к другу с краткими приветствиями, после чего удалились в комнату для переговоров.

Напомним, первой встречей главы российского внешнеполитического ведомства на саммите G 20 была встреча с китайским коллегой Ван И, стороны обсудили вопросы представляющие взаимный интерес.