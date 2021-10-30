Донецк, , 23:51 — REGNUM Власти Украины, вероятно, готовятся к войне или к серьезной провокации. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Денис Пушилин Smdnr.ru

«У нас (властей ДНР) есть такое тоже ощущение, — заявил Пушилин. — … Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации».

Например, добавил Пушилин, Украина может попытаться занять те или иные села или выйти на границу c РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела севера Горловки со стороны вооруженных формирований Украины получили ранения трое мирных жителей.