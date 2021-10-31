Тюмень, , 00:01 — REGNUM Для Тюменской области был одобрен выпуск инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» в размере займа 0,7 млрд рублей для возведения инженерной инфраструктуры при строительстве 300 тыс. кв. м жилья в районе аэропорта Плеханово в Тюмени. Об этом сообщается на сайте правительства России.

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«Таким образом, уже трём субъектам — Тюменской, Тульской и Челябинской областям — мы предоставили финансирование с использованием инструмента инфраструктурных облигаций на общую сумму 6,2 млрд рублей, которые пойдут на строительство объектов инфраструктуры», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он также добавил, что программой с использованием инструмента инфраструктурных облигаций предусмотрено выделение 150 млрд рублей льготных займов на срок от трёх до 20 лет по ставке до 4% годовых и до 30 лет для проектов государственно-частного партнёрство.