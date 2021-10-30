Москва, , 23:23 — REGNUM Благодарность главе МИД России Сергею Лаврову за инициативу президента страны Владимира Путина о взаимном признании вакцин от COVID-19 странами Группы двадцати (G20) выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом 30 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я могу немного подраскрыть то, что не входит в официальные пресс-релизы, — сказала дипломат. — Со стороны руководителя ВОЗ … была выражена признательность президенту нашей страны (Владимиру Путину) за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках «двадцатки» по взаимному признанию вакцин».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции призвал страны G20 к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов.