Рим, , 23:20 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в настоящее время проводит переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча проходит на полях саммита стран-членов Группы двадцати (G 20) в Риме, мероприятие организовано в отеле The St. Regis Rome.

По пути в переговорную комнату Лавров поинтересовался у Чавушоглу, в этом ли отеле он остановился. Глава внешнеполитического ведомства Турции утвердительно ответил на вопрос коллеги.