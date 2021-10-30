Тбилиси, 30 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Действующий мэр столицы Грузии, города Тбилиси Каха Каладзе по предварительным данным набирает 57,2% голосов избирателей во втором туре выборов градоначальника. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Его конкурент, представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия набирает 42,8% голосов.

По данным экзитполов, приводимых телекомпанией, представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» также одерживают победу в Батуми, Кутаиси и Рустави.

Стоит также отметить, что по данным другого телеканала — «Мтавари архи» — победу одерживают оппозиционные кандидаты.

Напомним, в Грузии 30 октября прошли выборы мэров 20 городов, кроме того, жители страны избирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.