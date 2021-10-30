Йошкар-Ола, 30 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. В Марий Эл в частном доме произошел пожар. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по республике.

Пожар

ЧП произошло 30 октября в селе Ежово Медведевского района. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

«По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — говорится в сообщении. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств».

Другие подробности пока не известны.