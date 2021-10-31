31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 11:45 — REGNUM Информация о том, что Следственный комитет РФ возбудил дело против девушки, сфотографировавшейся на фоне Исаакиевского собора без нижнего белья, что было расценено как «унижение и оскорбление религиозных чувств верующих», стала поводом для бурной дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Исаакиевский собор Иван Шилов © ИА REGNUM

"Видимо, и эта дура срок получит. Лучше дайте ей совок и метлу, чтобы улицы убирала, всё обществу больше пользы будет», — считает Руслан С.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные фотографии не создаются просто так, а имеют под собой конкретную цель — спровоцировать общество на ответную реакцию. Такой реакцией в данном случае стало внимание со стороны Следственного комитета, пишут граждане.

«Ну и правильно сделали. Специально провоцируют. Теперь пускай посидит, подумает над своим поведением. В следующий раз, может быть, не рискнёт оголяться перед храмом», — поделилась своим мнением Ангелина В.

Иван Айвазовский. Исаакиевский собор в морозный день. 1891

Некоторые комментаторы отмечают, что не понимают, как такие снимки можно интерпретировать в качестве попытки оскорбить чувства верующих.

«Какой в этом состав преступления, чтобы её задерживать? Она была не в церкви, ни на территории церкви, не за десять метров от неё. Конкретно голых каких-то органов там тоже нет. Законодательно я совершенно в этом случае не могу понять», — написал Олег Ф.

Часть людей считает, что граждане попросту не понимают, по какому принципу работают правоохранители в вопросе оскорбления чувства верующих. Из-за расплывчатых понятий, по сути, задержать теперь могут совершенно непричастных людей, пишут граждане.

«Сейчас где ни сфоткайся — на фоне обязательно будет храм. В центр вообще заходить нельзя теперь в неподобающем виде? А что через пяток лет будет? Сфотографировалась женщина на фоне храма в брюках, а не в юбке — штраф? А ведь и до этого дойдёт, без всяких шуток, если не прописать в законе чётко то, что можно, а чего нельзя. А то получается, что сейчас хотят — наказывают, хотят — не наказывают», — отмечает Артём И.

Исаакиевский собор Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Ряд пользователей уверен, что при желании любого можно притянуть по данной статье, даже тех, кто и не намеревался никого оскорблять. Этим могут воспользоваться нечистые на руку чиновники или правоохранители для корректировки необходимой статистики, предупреждают люди.

«С пляжа Петропавловской крепости прекрасно видно Исаакиевский собор. А теперь, внимание, вопрос: будет ли являться оскорблением чувств верующих нахождение на пляже Петропавловки в плавках или купальнике? Это очень важно, ибо каждое лето на этом пляже полно раздетых людей. Думаю, никто из них не хочет загреметь на нары», — пишет Алексей П.

Отдельные комментаторы призвали граждан, которые намереваются фотографироваться на фоне храмов в неподобающем виде, отказаться от этой затеи, потому что им грозит реальное лишение свободы.

«Зачем вы, идиоты, лезете на рожон?! Ну сказали же вам, что нельзя. На днях ещё и срок такая парочка словила. Что за безумная игра в рулетку?» — интересуется Ирина П.

Напомним, 30 октября пресс-служба городского управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщила о том, что ведомство возбудило дело против девушки, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора. Гражданка сфотографировалась на фоне храма в нижнем белье, что было расценено как «унижение и оскорбление религиозных чувств верующих».