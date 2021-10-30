Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Бывший командующий силами НАТО в Европе адмирал ВМС США Джеймс Ставридис призвал «остерегаться медведя». Об этом сообщает Bloomberg.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление Ставридиса последовало в ответ на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявившего о том, что Москва приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября.

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал представителей альянса, в случае если у них возникнут какие-либо вопросы, обращаться к послу России в Бельгии.

«Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО было сформировано после Второй мировой войны, — должна оставаться приоритетной и сейчас», — приводит издание слова адмирала.

Ставридис также добавил, что Россия продолжает играть существенную роль на международной арене, поэтому страны-члены НАТО не могут позволить себе игнорировать действия Москвы.