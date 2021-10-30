Тбилиси, 30 октября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. В Грузии из-за инцидентов в день проведения второго тура муниципальных выборов возбудили восемь уголовных дел. Об этом, как передает Грузия Online, заявила 30 октября директор департамента стратегических коммуникаций министерства внутренних дел Кетеван Ковзиашвили на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов также задержали одного человека.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Грузии завершился второй тур выборов в местные органы власти. Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

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