Вашингтон, 30 октября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о необходимости обеспечения высокого уровня предложения на мировых рынках энергоносителей. Об этом сообщил представитель администрации США журналистам пресс-пулла Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Нам нужны адекватные поставки энергоносителей в настоящий момент, когда мы осуществляем долгосрочный переход к безуглеродной экономике», — отметил чиновник.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Байден планирует обсудить на саммите стран-членов Группы двадцати (G 20) топливный кризис.