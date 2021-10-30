Тюмень, 30 октября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. В Тюмени свадебный кортеж перекрыл проезжую часть дороги на улице Широтной. Тюменские водители выложили соответствующее видео в группе «Народная доска позора» в социальной сети «ВКонтакте».

Hans Свадебный автомобиль

"Перекрыли Широтную в пятницу в 17:50! Свадьба. И ведь специально всю улицу перегородили! Ещё и на кольцо у Южного выехали и закрыли движение! Дичь просто!», — пишет возмущённый автор поста из Тюмени.

По информации издания «МегаТюмень» Госавтоинспекция по Тюменской области проводят по факту проверку.