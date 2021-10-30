30 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили призыв Министерства просвещения России отказаться от приёма в колледжи и техникумы по 43 профессиям.

Артур Савин, , 23:40 — REGNUM Информация о том, что Министерство просвещения России выступило с инициативой отказаться от приёма в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года, включая обучение на младших медсестёр по уходу за больными, младших ветеринарных фельдшеров, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, а также парикмахеров и водителей городского электротранспорта, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 30 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

"А парикмахеры почему не нужны станут? Грядёт всеобщее облысение? Нам что-то не договаривают? А если вы ознакомитесь со всем списком, то вообще обалдеете», — отмечает Галина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное отношение со стороны Министерства просвещения к трудящимся или тем, кто желает обучиться той или иной профессии, вызывает лишь глубокое непонимание.

«А где этому учиться? Или у нас все троллейбусы уже стали беспилотными, а бошки людям нейросеть стрижёт через блокчейн и нанотехнологии? Непонятно», — пишет Серёжа Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что люди, получившие ненужные профессии, не нужны государству, поэтому власти делают всё правильно.

«Всё правильно. Рынку труда не требуются эти специальности. Зачем тратить деньги бюджетные на подготовку ненужных кадров, которые через пять — десять лет, а то и гораздо раньше уже будут никому не нужны?» — указывает Константин К.

Рабочий Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что многие профессии, попавшие в список «на вылет», пользуются огромным спросом в Российской Федерации, поэтому непонятно, зачем отказываться обучать им граждан нашей страны.

«Младшая медсестра, водитель, электромонтер авиационной техники, слесарь газового оборудования и многие в списке являются бесполезными или неактуальными профессиями? Они реально с ума сошли? Ладно, на парикмахера можно курсы закончить, но остальные-то как?» — задаётся вопросом Нана Н.

Ряд пользователей указывает на то, что те, кто захочет обучиться и работать по данным специальностям, будут иметь такую возможность, просто не в стенах профессиональных училищ и колледжей.

«Думаю, тут идёт упор на то, что предприятия, куда могли бы попасть эти специалисты, сами прекрасно обучают своих сотрудников данным направлениям. Просто целенаправленно создавать кафедры в профессиональных училищах для данных направлений нет уже никакого смысла. Там явно сильные недоборы», — предполагает Татьяна Х.

Рабочий Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто убеждены, что в стране наметилась крайне деструктивная тенденция, которая может угрожать стабильности российского общества.

«Россия! В какую даль ты летишь?! Нам стали не нужны слесаря, бетонщики, газовщики, монтажники, повара, водители, медсёстры — нам теперь никого не надо! У нас будут одни лишь блогеры и менеджеры! Куда мы идём-то, граждане?! В царство потребителя, сидящего на нефтяной трубе?! Так нефть-то не вечна, в этом покрытом мхом царстве болот и нечернозёма», — напоминает Алексей И.

Напомним, 29 октября на портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о том, что Министерство просвещения России выступило с инициативой отказаться от приёма в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года, включая обучение на младших медсестёр по уходу за больными, младших ветеринарных фельдшеров, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, а также парикмахеров и водителей городского электротранспорта.