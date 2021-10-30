Рим, , 21:33 — REGNUM Лидеры стран Франции, Германии, Великобритании и США намерены тесно взаимодействовать с Россией, Китаем и Евросоюзом в решении ядерной проблемы Ирана. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров стран.

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«Мы привержены продолжению работы в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией, Китаем и Европейским Союзом, чтобы найти решение этой важной проблемы», — отмечается в заявлении, принятом в ходе саммита стран-членов Группы двадцати, проходящем в Италии.

Кроме того, лидеры указанных стран призвали президента Ирана Эбрахима Раиси к использованию всех возможностей для того, чтобы предстоящие переговоры принесли свои плоды.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в ближайшем будущем состояться переговоры по возобновлению ядерного соглашения с Ираном.