Рим, 30 октября 2021, 21:33 — REGNUM Лидеры стран Франции, Германии, Великобритании и США намерены тесно взаимодействовать с Россией, Китаем и Евросоюзом в решении ядерной проблемы Ирана. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров стран.
Кроме того, лидеры указанных стран призвали президента Ирана Эбрахима Раиси к использованию всех возможностей для того, чтобы предстоящие переговоры принесли свои плоды.
Напомним, ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в ближайшем будущем состояться переговоры по возобновлению ядерного соглашения с Ираном.