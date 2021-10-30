Кишинёв, 30 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 1255 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 337 115 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 314 825 человек.

За время пандемии в 7751 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в стране выявили более 1600 случаев заражения коронавирусом.