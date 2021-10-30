Москва, 30 октября 2021, 21:02 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» рекомендуется только при ревакцинации. Об этом сообщает ТАСС.
Для первой прививки, отметил министр, по-прежнему рекомендованы зарегистрированные в России вакцины, в частности «Спутник V».
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Напомним, ранее Михаил Мурашко рассказал о самом маленьком человеке, заболевшем COVID-19, им оказался трехдневный ребенок, заразившийся от матери.