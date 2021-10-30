Тбилиси, , 20:26 — REGNUM Второй тур выборов в местные органы власти в Грузии завершился в субботу, 30 октября. Участки для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, жители страны выбирали депутатов в муниципальные собрания (сакребуло) в 24 мажоритарных округах, а также мэров 20 муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее находящийся в тюрьме в Рустави экс-президент страны Михаил Саакашвили призвал своих сторонников проголосовать на выборах в органы самоуправления, а после их окончания собираться возле избирательных участков.

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