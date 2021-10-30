30 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter, справится ли премьер-министр Борис Джонсон с климатическим саммитом ООН.

Джейн Спай, , 21:20 — REGNUM В преддверии климатического саммита COP26 у ВВС вышла статья под названием «Есть ли у Бориса Джонсона всё, что нужно, чтобы добиться сделки?» под авторством журналистки Лоры Кюнсберг.

Борис Джонсон Chatham House

Она написала, что изначально саммит не должен был проходить в Глазго, подтвердив это словами внутреннего источника о том, что «вся ситуация была ошибкой». Тем не менее Великобритания была выбрана по предложению одного из министров ООН.

Саммит COP26 имеет важное значение для всего мира, потому что климатические проблемы стали одними из наиболее давящих. На саммите могут действительно решиться некоторые проблемы, если лидеры одних из самых «грязных» стран сделают какие-то обещания. Также, по словам корреспондентки, решения саммита повлияют на обычных граждан.

COP26 несет политический риск и возможности для британского правительства, никто не уверен в его успешном исходе. Сомнения связаны с тем, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может не хватить компетенции, даже если он хочет прогресса.

Борис Джонсон на COP26. 2020 No10 Downing Street

Один из официальных представителей заявил: «Ему не всё равно, но он не до конца всё понимает».

На главный вопрос статьи большинство пользователей однозначно ответили «нет».

»Нет, даже не близко», — ответил @SimonJ01.

«Тот факт, что этот вопрос задаётся, говорит сам за себя», — прокомментировал @IanLabour.

«Шансы также высоки, как у меня для полета в космос», — написала @anne_dickinson.

«Я предположу, что это риторический вопрос», — написала @BernaMeaden.

«Нет. Следующий вопрос», — ответил @KJMsport57.

«Это как просить росомаху организовать кейтеринг на свадьбу», — сравнил @round_windows.

«Глубоко разочаровывает и шокирует, что нам даже стоит задавать такой риторический вопрос», — написал @martinott.

Некоторые пользователи посоветовали посмотреть на то, чем занимался Борис Джонсон, и убедиться в том, что он не справляется со своими обязанностями премьер-министра.

«Я ставлю на «нет» на основании того, как он справился со всем остальным», — объяснил @cqrh0.

Борис Джонсон No10 Downing Street

«Это должно быть сатирический вопрос. Он накосячил в интервью с детьми из начальной школы», — напомнил @PKellagher.

«Абсолютно нет. Он посмешище. Он даже двух слов вместе связать не может», — отметила @Kathlee23443313.

«Абсолютно нет. Посмотрите на беспорядок с Brexit, беспорядок с выбросами неочищенных отходов, и воодушевляющие изменения в бюджете», — прокомментировал @adstanleyUK.

В комментариях предложили объяснить Джонсону, зачем нужен форум, потому что кажется, будто он туда едет пофотографироваться.

«До тех пор пока там будут камеры, он будет счастлив. Кто-то должен ему сказать, каково значение COP26», — прокомментировал @ap_bryn.

Пользователи предположили, что на случай, если у Джонсона ничего не получится на саммите, у его администрации уже заготовлены отмазки и оправдания.

«А если он не справится, на весну уже заготовлен выпуск около тысячи оправданий «из печи», — отметил @The_Thor_Odin.

Ряд комментаторов написал, что ситуация удручающая, потому что саммит действительно важен, а из-за премьер-министра решение климатических проблем во всем мире может быть заторможено.

«Учитывая, насколько важен СОР26 и насколько сильно мы все зависим от его успешного исхода, я действительно надеюсь, забыв про предыдущие доказательства, что у него достаточно всего того, что требуется для успеха. Но я не очень оптимистична. Великая возможность рискует быть утраченной», — отметила @AnjaSchaefer15.

Часть пользователей уверена, что компетентности не хватает не только у премьер-министра, а у всего правительства, которое переполнено недобросовестными политиками.

«Проблема в том, что это очень сложно для нашего правительства, которое недобросовестно заключило один договор, которое всегда намеревалось разорвать его после победы на выборах, которое подговаривало другие правительства подписаться под новыми международными обязательствами. Доверие легко потерять и сложно восстановить», — написал @PeterFane5.

Лишь малая часть комментаторов уверена в силах Бориса Джонсона, они исходят из его речей на других саммитах и конференциях, где обсуждались климатические проблемы.

«G7 прошел хорошо, нет нужды для такого вопроса. Очевидно, есть», — ответил @DhoppyLondon.

Напомним, COP26 пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября.