Тюмень, 30 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Тюменцы осудили магазин, где скотчем перевязали пасть крокодилу. Акция селфи и фотографий с редким животным проводилась на Хэллоуин 29 октября, сообщает портал 72.ru.

Крокодил

Акция проходила в одном из косметических магазинов Тюмени. Пасть крокодилу перемотали скотчем для безопасности посетителей и участников акции, по условиям которой животное надо было взять на руки. Многие тюменцы увидели в этом жестокое обращение с животным.

«Вам же рты никто не перевязывает, за что вы так с крокодилом?» — возмущаются комментаторы.

Владелец крокодила заявил, что крокодилу скотч вреда не нанёс.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов (фракция «Единой России») считает, что «варварская акция» с крокодилом требует проверки надзорными органами, сообщает «Говорит Москва».

"Я запрос в Роспотребнадзор сделаю. Как это может происходить в магазине, как это соотносится с безопасностью потребителей, откуда они это животное взяли, в каких условиях оно содержалось, на каких основаниях оно в этом магазине находилось, были ли у него соответствующие ветеринарные документы, ветпаспорт и так далее… Думаю, что ничего этого не было», — полагает парламентарий.