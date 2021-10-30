Калуга, 30 октября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Калужскими полицейскими совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержан подозреваемый в создании нарколаборатории, сообщили 30 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Калужские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

В гараже, пристроенном к дому, подозреваемый организовал производство синтетических наркотиков. Оперативники обнаружили не только оборудование, но и готовые наркотические средства, а также емкости с жидкостью, предназначенной для их изготовления. В общей сложности — в пересчете на сухое вещество — было изъято свыше шести килограммов мефедрона, что составляет примерно 31 тысячу разовых доз.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и ему грозит наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.