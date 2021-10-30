Октябрьский район, Югра, 30 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Югре вечером 30 октября опрокинулся пассажирский автобус. Об этом сообщает региональное УМВД.

(сс) Peretz Partensky Автобус

Авария произошла в Октябрьском районе. Транспорт ехал из Ханты-Мансийска в Нягань и при выезде на главную дорогу водитель не справился с управлением.

В итоге автобус завалился на бок. Внутри находились 32 пассажира. Есть пострадавшие, в том числе два подростка.