Аден, Йемен, 30 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. На юге Йемена совершен террористический акт. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Взрыв

Взрыв прогремел в субботу, 30 октября, в аэропорту города Аден. По предварительным данным, в результате теракта погибли 10 человек.

Отмечается, что у внешних ворот воздушной гавани взорвался заминированный автомобиль.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.