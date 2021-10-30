Рим, 30 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Встреча произошла в Риме на полях саммита Группы двадцати (G 20). Это первая двусторонняя встреча в рамках текущего визита.

«Наши контакты весьма и весьма интенсивны. Это отражает качественно беспрецедентный уровень отношений России и КНР. Задачи, которые ставят перед нами наши лидеры, выполняются на всех уровнях власти и находят отражение, позитивный отклик в гражданском обществе», — отметил Лавров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, добавив, что по результатам совместной работы между Москвой и Пекином были достигнуты хорошие результаты.