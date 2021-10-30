Лондон, 30 октября 2021, 19:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что королева Елизавета II пребывает в очень хорошей форме. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Заявление со стороны Джонсона последовало в ответ на информацию о том, что королева по совету врачей проведет две недели в состоянии покоя.
Напомним, пресс-служба Букингемского дворца ранее заявляла о том, что королеве необходим отдых, тем не менее, Елизавета II намерена присутствовать на церемонии поминального воскресенья 14 ноября, когда будут чествовать британских солдат, павших в военных конфликтах.