Лондон, , 19:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что королева Елизавета II пребывает в очень хорошей форме. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Елизавета II (сс) PolizeiBerlin

«На этой неделе я говорил с Ее Величеством, как я делаю каждую неделю, и она в очень хорошей форме», — приводит телеканал слова главы британского правительства.

Заявление со стороны Джонсона последовало в ответ на информацию о том, что королева по совету врачей проведет две недели в состоянии покоя.

«Она просто следует совету своих врачей и отдыхает, что важно. Я уверен, что вся страна желает ей крепкого здоровья», — добавил премьер-министр.

Напомним, пресс-служба Букингемского дворца ранее заявляла о том, что королеве необходим отдых, тем не менее, Елизавета II намерена присутствовать на церемонии поминального воскресенья 14 ноября, когда будут чествовать британских солдат, павших в военных конфликтах.