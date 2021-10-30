Москва, 30 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. По фактическим заявкам проходит прокачка голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа», который проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Об этом заявили РИА Новости в «Газпроме».

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»Заявки европейских потребителей (по газу) выполняются в полном объеме, — подчеркнули в «Газпроме». — Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей».

Напомним, ранее европейский газотранспортный оператор Gascade сообщил, что прокачка голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» упала до нуля.

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