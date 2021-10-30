30 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Санкт-Петербург, , 20:10 — REGNUM С 30 октября в Петербурге начал действовать режим строгих ограничений, в городе прекратило работу большинство предприятий, ориентированных на обслуживание частных клиентов и посетителей. Такой режим продлится как минимум до 7 ноября. О первом дне локдауна в Петербурге — в репортаже ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

ТЦ в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Доступными для горожан и редких гостей города остаются только продовольственные магазины, аптеки, торговые объекты с предметами первой необходимости и, частично, предприятия общепита, которые готовят блюда только навынос и на доставку. Все остальные либо работают на выдачу интернет-заказов или вовсе ушли на «каникулы», особенно в сфере услуг.

Невский проспект в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа пекарни в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа уличного лотка в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работники доставки еды на Невском проспекте в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

На этот раз город переживает локдаун не так, как весной 2020 года. Центральные улицы Петербурга, как и всегда, заполнены гуляющими и автомобилями. В общественном транспорте, который на всё время действия ограничений перешел в режим выходного дня, спокойно ездят горожане, в большинстве своем не соблюдающие масочный режим. Возле многих пекарен и кафе выстроились очереди за свежей выпечкой и едой навынос.

Работа ресторана в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Невский проспект в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM Работа магазина в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа туристических кораблей в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Особенно это заметно в спальных районах города и его пригородах. Так, на севере Петербурга возле одной из самых оживленных станций метро «Академическая» днем в субботу было весьма многолюдно. То и дело пешеходный переход на перекрестке проспектов Науки и Гражданского занимали десятки человек, которые искали, куда можно зайти в погожий субботний день.

Работа ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа фуд-корта навынос в ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Возле этой станции располагается сразу несколько торговых центров: ТРЦ «Академ-Парк», ТК «Академический» и еще один поменьше, без названия, но с большим количеством вывесок на фасаде. Большая часть прохожих целенаправленно и привычно устремлялась в ТРЦ, где размещается не только несколько десятков магазинов одежды, косметики, украшений, но и крупный супермаркет электроники, кинотеатр, фуд-корт, а также детский и продуктовый магазины в цокольном этаже, и аптека.

Работа пекарни в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что согласно постановлению правительства Петербурга, во время ограничений могут работать только объекты торговли, в которых представлены товары первой необходимости (не менее 30% ассортимента), продовольственные магазины, торговые лавки без залов, парикмахерские, аптеки. А также кафе и рестораны, но только для реализации продукции навынос и на доставку.

Работа ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM Работа ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

…На входе после крутящейся двери посетителей встречает красная лента, делящая лестницу на входной и выходной потоки, и стоящий посередине скучающий охранник. С бесконтактным термометром, в маске и перчатках он спокойным взглядом провожал посетителей, большинство которых не утруждает себя в разгар пандемии следовать превентивным мерам безопасности. Пройдя по полутемным и полупустым трем этажам ТРЦ, люди поднимаются в популярную зону фуд-корта, откуда с понурым видом возвращаются обратно на улицу.

Работа фуд-корта навынос в ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM Работа ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Закрытые магазины в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

«Даже поесть негде», — проворчала несостоявшаяся посетительница фуд-корта своей спутнице, присаживаясь на кашпо с искусственными цветами, чтобы съесть шаверму.

Работа фуд-корта навынос в ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытая аптека в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM Открытые магазины в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Если в ТРЦ «Академ-Парк» можно зайти без каких-либо препятствий, то в соседнем ТК «Академический» всё строже. Примерно 90% помещений там выделено под торговлю непродовольственными товарами, и примерно 10% занимает «Макдональдс». Все двери ТК закрыты, каждый второй проходящие мимо громко читает: «Двери закрыты, вход рядом» и всё-таки дергает за ручку двери. Некоторым настойчивым удается найти вход в заветный ресторан быстрого питания. Однако сразу на входе их встречает грустная картина: узкий проход ко входу в ресторан, баррикады из подручных материалов, ограничительная лента на вход к вещевым рядам и десятки одиноких посетителей в ожидании своего заказа.

Работа ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Работа пекарни в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM Работа фуд-корта навынос в ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Закрытый фуд-корт в ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

«Народу в эти выходные меньше. Никакой агрессии или паники нет, все всё понимают, — поделилась с ИА REGNUM одна из сотрудниц охранной фирмы торгового центра. — Только многие заходят чтобы узнать, работают ли вещевые магазины, ищут где купить одежду, но у нас всё закрыто».

Закрытые магазины в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM Закрытые магазины в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

Отметим, что пока посетить ТРЦ и ТК можно без предъявления QR-кода, но уже через месяц — с 1 декабря, даже побаловать себя булочкой из пекарни без заветного квадратика будет затруднительно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге начался частичный локдаун и режим QR-кодов