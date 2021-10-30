Москва, 30 октября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Московский «Спартак» на своем поле не смог обыграть «Ростов» в матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Руслан Литвинов, у гостей мяч забил Даниил Глебов.

Отметим, что после тринадцати матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Футболисты «Ростова», в активе которых 13 баллов, находятся на двенадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА в домашнем матче тринадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 1:0.