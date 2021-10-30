Москва, 30 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал обвинения, выдвинутые против его однопартийца Валерия Рашкина, обвиненного в браконьерстве и нетрезвом вождении. Об этом сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Собираются все службы, а контрольной комиссии и прокурору Синельщикову поручено разобраться в ситуации», — отметил Зюганов в комментарии агентству.

Напомним, 29 октября комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области подал на Рашкина заявление в правоохранительные органы, обвинив депутата Государственной думы России в незаконной охоте.