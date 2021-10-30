Тюмень, , 18:23 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Ахмеду Асхабову проверить факты, изложенные в обращении ТРОО «Народный контроль». Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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Как сообщило «ТюменьPRO» со ссылкой на общественников из региональной общественной организации «Народный контроль», бюджету Тюменской области причинён ущерб в особо крупном размере.

При этом, по заявлению общественников, правоохранительные органы якобы бездействуют.