Тюмень, 30 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Ахмеду Асхабову проверить факты, изложенные в обращении ТРОО «Народный контроль». Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Publicdomainpictures.net Коррупция

Как сообщило «ТюменьPRO» со ссылкой на общественников из региональной общественной организации «Народный контроль», бюджету Тюменской области причинён ущерб в особо крупном размере.

При этом, по заявлению общественников, правоохранительные органы якобы бездействуют.