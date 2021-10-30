Луганск, , 18:16 — REGNUM Тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий украинским военным, обнаружен вблизи села Раевка Славяносербского района Луганской Народной Республики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В лесополосе … сотрудниками МВД и МГБ был выявлен замаскированный в земле схрон с оружием и боеприпасами, объемы и содержимое которого указывают на то, что украинская сторона планировала организацию и осуществление ряда терактов и диверсий на территории Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из тайника были изъяты: подствольный гранатомет ГП-25; гранатомет кустарного производства; пять гранат Ф-1; семь гранат РГД-5; граната РГ-42; 48 запалов УЗРГМ; три запала УДЗ-4; 2,5 кг пластита; три тротиловые шашки по 400 г; 2 мины МОН-50; 10 мин калибра 82 мм; 12 электродетонаторов; 16 взрывателей МУВ; восемь капсюль-детонаторов КД 8-А; 22 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7; 65 выстрелов ВОГ-17; 5 выстрелов ВОГ-25; 14 снарядов калибра 23 мм; 18 пороховых зарядов к выстрелам РПГ-7; дымовая шашка; зажигательная трубка ЗПТ-300; порядка 10 тыс. патронов калибра 5,45 мм; порядка 6,5 тыс. патронов калибра 7,62 мм; более 700 патронов калибра 12,7 мм.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге сообщил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого украинские военные корректировали обстрел поселка Молодежное в Донбассе.