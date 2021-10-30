Луганск, 30 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий украинским военным, обнаружен вблизи села Раевка Славяносербского района Луганской Народной Республики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В лесополосе … сотрудниками МВД и МГБ был выявлен замаскированный в земле схрон с оружием и боеприпасами, объемы и содержимое которого указывают на то, что украинская сторона планировала организацию и осуществление ряда терактов и диверсий на территории Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из тайника были изъяты: подствольный гранатомет ГП-25; гранатомет кустарного производства; пять гранат Ф-1; семь гранат РГД-5; граната РГ-42; 48 запалов УЗРГМ; три запала УДЗ-4; 2,5 кг пластита; три тротиловые шашки по 400 г; 2 мины МОН-50; 10 мин калибра 82 мм; 12 электродетонаторов; 16 взрывателей МУВ; восемь капсюль-детонаторов КД 8-А; 22 выстрела к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7; 65 выстрелов ВОГ-17; 5 выстрелов ВОГ-25; 14 снарядов калибра 23 мм; 18 пороховых зарядов к выстрелам РПГ-7; дымовая шашка; зажигательная трубка ЗПТ-300; порядка 10 тыс. патронов калибра 5,45 мм; порядка 6,5 тыс. патронов калибра 7,62 мм; более 700 патронов калибра 12,7 мм.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге сообщил, что военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого украинские военные корректировали обстрел поселка Молодежное в Донбассе.