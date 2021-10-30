Новосибирск, , 17:54 — REGNUM В Новосибирске продолжают пропадать крышки с тепловых камер. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

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Уточняется, что с начала 2021 года неизвестные украли 375 крышек люков. Причиненный ущерб составил более двух миллионов рублей.

«Представители Сибирской генерирующей компании уже не раз обращались в МВД с заявлением о кражах. По состоянию на 28 октября энергетики в Новосибирске с начала 2021 года направили 206 заявлений в полицию. Пунктам сбора металлолома запрещено принимать крышки люков, но есть нелегальные скупщики. С ними также работают представители силовых ведомств», — уточнили в компании.

Отмечается, что специалисты будут устанавливать тяжелые шарнирные люки с запорным устройством вместо обычных крышек. До конца 2021 года по данной программе в Новосибирске заменят 196 люков на 3,5 миллиона рублей. Также старые люки на тротуарах и газонах специалисты меняют на новые с полимерпесчаными или чугунными крышками. До конца текущего года замене подлежат 964 люка на 6,4 миллиона рублей.