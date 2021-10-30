Москва, 30 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронят диктора и народного артиста СССР Игоря Кириллова, скончавшегося на 90-м году жизни. Об этом 30 октября сообщила ТАСС его вдова Татьяна.

Траур

«Место (похорон Игоря Кириллова) — Новодевичье кладбище», — сказала она.

Татьяна также отметила, что дата прощания с народным артистом СССР пока не известна.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Москве скончался легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов.

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