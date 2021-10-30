Москва, 30 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Следственный комитет России проверяет информацию о пленении украинскими военными 37 граждан России. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе», — отмечается в заявлении.

По данным СК России, имеются факты конфискации у граждан России паспортов, кроме того в их отношении применялось насилие.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, в случае подтверждения указанных злоупотреблений, поручил возбудить по данным фактам уголовное дело.