30 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Несмотря на ряд серьёзных уязвимостей, мировой гегемон в лице США не готов добровольно сдать свои геополитические и геоэкономические позиции, а вынашивает тайные планы по продлению своего господства, при этом – любыми средствами.

Владимир Васильев, , 19:31 — REGNUM Встреча заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Джона Хайтена с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является и корреспондент ТАСС, имевшая место 28 октября 2021 года, прошла очень информативно. Генерал поделился с военными обозревателями своим мнением по ряду вопросов, касающихся обороны США и отношений с Россией и Китаем. Рассмотрим ряд фрагментов из его речи.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из тезисов Джона Хайтена касался американской системы предупреждения о ракетном нападении: «Нынешняя архитектура сфокусирована исключительно на баллистических ракетах. Но угроза со стороны баллистических ракет в мире сокращается. Крылатые ракеты, гиперзвуковые [вооружения] — вот угроза будущего. Так что мы должны менять свою архитектуру. <…> Мы должны видеть всё. Если вы можете видеть всё, вы способны в действительности сдерживать [потенциального противника] за счёт архитектуры предупреждения, позволяющей всегда обладать гарантированным вторым ударом».

Джон Хайтен Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Таким образом, высокопоставленный американский военный признал, что система предупреждения о ракетном нападении США не видит атаки крылатых и гиперзвуковых ракет. Получается, что есть возможность нанести по Соединённым Штатам превентивный, обезоруживающий, удар гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами. Данная атака может лишить их управления и способности нанести ответный удар, в том числе и ядерными средствами. Это очень серьёзная уязвимость.

Надо отметить, что Вашингтон всё время пытался выстроить свою стратегию на нанесении первого, обезоруживающего, удара по СССР (России) и стремился создать для этого все условия, чтобы избежать ответного ядерного удара с советской (российской) стороны. А теперь Соединённые Штаты сами оказались в ситуации, когда удар крылатыми ракетами и гиперзвуковым оружием может стать для них полной неожиданностью.

Следует заметить, что Россия собирается в 2022 году принять на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования 3М22 «Циркон». Характеристики «Циркона» уникальны: скорость 8−9 Махов, дальность поражения наземных целей — около 1,5 тысячи километров, морских — 1−1,5 тысячи километров, а в идеальных условиях ракета сможет поражать цели в радиусе 2 тысяч километров.

Атомная подводная лодка «Казань» Mil.ru

Развёртывание данных ракет на российских многоцелевых атомных подводных лодках означает, что это оружие сможет появиться в любой точке мирового океана, в том числе и у побережья США. А центры стратегического управления, шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, аэродромы базирования стратегической авиации, военно-морские базы атомных подводных лодок ВМС США — это всё стационарные наземные цели, координаты которых заранее известны, что значительно упрощает наведение гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Большую часть своего выступления генерал Джон Хайтен посвятил КНР. Он сказал, что Китай является «надвигающейся угрозой», т. к. «темпы, которыми Китай движется [в сфере военного строительства], являются попросту ошеломительными».

По мнению Хайтена, КНР должна превзойти Россию и США по военной мощи, «если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту [ситуацию]». Он считает, что это может произойти уже через пять лет: «Если речь идёт только о США, без их зарубежных союзников, то положение станет проблематичным через пять лет. Однако, если речь идёт о США и союзниках, то, думаю, у нас всё будет хорошо в течение какого-то времени».

В конкретику Джон Хайтен не стал вдаваться. Однако можно развернуть его высказывание. Ключевым моментом военной мощи является ядерный потенциал. Значит, через пять лет, по оценке американских военных, Пекин должен как минимум достигнуть стратегического ядерного паритета с США. Кроме того, Китай должен превзойти Америку и по мощи обычных вооружённых сил.

Как известно, резкое наращивание Китаем стратегических наступательных вооружений идёт прежде всего за счёт наземной компоненты стратегических ядерных сил. КНР весьма активно строит не менее 250 шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет DF-41, способных нести по 6−10 ядерных боеголовок.

Даже при нынешнем уровне китайского ядерного потенциала США не готовы вступить с Китаем в военных конфликт, который естественно может перерасти в обмен ядерными ударами. Поэтому стоит задуматься над следующей фразой Хайтена: «если мы не предпримем чего-то, чтобы изменить эту [ситуацию]». Очевидно, что речь не идёт о переговорах и контроле над вооружениями, а скорее всего, о некой масштабной провокации. И американцы, надо признать, в этом сильно поднаторели.

На поверхности лежит вариант с Тайванем. Однако нужный результат провокации с островом не гарантирован, т. к. он может полностью перейти под контроль материкового Китая с помощью военной операции.

Тогда Пекину, в частности, достанется и тайваньская фирма Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, мировой лидер в производстве микросхем и чипов. В 2020 году на неё приходилось 24% мирового производства полупроводников. Если же говорить о самых передовых чипах для новейших iPhone, суперкомпьютеров и автомобильного ИИ, то на эту компанию приходится 92% мирового производства. Это слишком дорогой трофей.

Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса NASA

Достаточно серьёзный конфликтный потенциал у Китая накоплен с Индией: нерешённые пограничные вопросы, стычки на границе, регулярные потери личного состава с обеих сторон, усиление концентрации сил и средств вооружённой борьбы в спорных пограничных районах. И американская провокация на этом направлении, которая привела бы к крупномасштабному вооружённому конфликту между странами, стала бы для англосаксов идеальным решением китайской проблемы.

Активизированный в последнее время формат QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) — это стратегический диалог по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а не жёсткий военный альянс. Поэтому он не требует от США выступления на стороне Индии в случае потенциального военного конфликта с Китаем. Хочется думать, что военно-политическое руководство и Индии, и Китая адекватно оценивают складывающуюся ситуацию и не дадут себя использовать.

Таким образом, несмотря на ряд серьёзных уязвимостей, мировой гегемон в лице США не готов добровольно сдать свои геополитические и геоэкономические позиции, а вынашивает тайные планы по продлению своего господства, при этом — любыми средствами. В ближайшие пять лет мир ждёт много интересного.