Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Глава российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал состоявшиеся переговоры между «Газпромом» и правительством Молдавии непростыми. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Делегация из Молдавии посетила Санкт-Петербург, где провела переговоры с руководством «Газпрома».

"Хочу лично поблагодарить вице-премьера Молдавии Андрея Спыну за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров. Также хочу поблагодарить своих коллег из «Молдовагаза» и «Газпрома» за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стоят перед нами. Нам предстоит еще очень много работы», — отметил Чебан.

Напомним, в пятницу, 29 октября, «Газпром» и Молдавия согласовали условия контракта на поставку газа, а также план по погашению задолженности перед российской компанией. Контракт с 1 ноября 2021 года продляется сроком на пять лет.