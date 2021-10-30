Санкт-Петербург, 30 октября 2021, 17:41 — REGNUM Глава российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал состоявшиеся переговоры между «Газпромом» и правительством Молдавии непростыми. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Делегация из Молдавии посетила Санкт-Петербург, где провела переговоры с руководством «Газпрома».
Напомним, в пятницу, 29 октября, «Газпром» и Молдавия согласовали условия контракта на поставку газа, а также план по погашению задолженности перед российской компанией. Контракт с 1 ноября 2021 года продляется сроком на пять лет.