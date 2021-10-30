Санкт-Петербург, 30 октября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Глава российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал состоявшиеся переговоры между Газпромом и правительством Молдавии непростыми. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Делегация из Молдавии посетила Санкт-Петербург, где провела переговоры с руководством Газпрома.

«Хочу лично поблагодарить вице-премьера Молдавии Андрея Спыну за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров. Также хочу поблагодарить своих коллег из «Молдовагаза» и"Газпрома за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стоят перед нами. Нам предстоит еще очень много работы», — отметил Чебан.

Напомним, в пятницу, 29 октября, Газпром и Молдавия согласовали условия контракта на поставку газа, а также план по погашению задолженности перед российской компанией. Контракт с 1 ноября 2021 года продлевается сроком на пять лет.