Москва, , 17:41 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной диктора и народного артиста СССР Игоря Кириллова выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующая телеграмма 30 октября опубликована на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И.Л.Кириллов — легенда отечественного телевидения, уникальный ведущий, многогранный, творчески одарённый человек, — говорится в телеграмме. — Без преувеличения, — голос нашей страны».

Как отметил Мишустин, олицетворением лучших традиций дикторского искусства и ораторского мастерства был именно Игорь Леонидович, который многие годы рассказывал о происходящих в стране и мире событиях в эфир информационной программы «Время».

Как передавало ИА REGNUM, легендарный диктор Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни в Москве.

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