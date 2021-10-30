Новосибирск, 30 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Новосибирске перед судом предстанет ранее судимый 37-летний житель Московской области, похитивший у ветерана Великой Отечественной войны деньги. Об этом сообщает новосибирское управление СКР.

Телефонный мошенник

По данным следствия, с января по февраль 2018 года обвиняемый, находясь в городе Люберцы Московской области, неоднократно звонил как на стационарный, так и на мобильный телефон ветерана Великой Отечественной войны. Он, представляясь сотрудником одной из служб, сообщил потерпевшему о якобы положенных компенсационных выплатах за ранее приобретенные некачественные БАДы. Он убедил ветерана сообщить ему реквизиты свой банковской карты и зарегистрировался в мобильной системе от имени владельца карты. Затем обвиняемый перевёл принадлежавшие ветерану 1 112 500 рублей на счета подконтрольных ему лиц.

Вину фигурант по делу не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.