Луганск, , 17:27 — REGNUM Беспилотник, с помощью которого украинские военные корректировали обстрел поселка Молодежное в Донбассе, сбили военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 30 октября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге.

ВСУ U.S. Army Europe

«Вчера (29 октября) при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное… был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что у результате обстрела севера Горловки со стороны ВСУ получили ранения трое мирных жителей.

Читайте также: ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в ДНР