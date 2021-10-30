Новосибирск, , 17:28 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней школьнице. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Драка Иван Шилов, ИА REGNUM

Установлено, что 27 октября в Первомайском районе города между двумя ученицами школы произошёл конфликт, который перерос в драку. Один из очевидцев конфликта записал его на мобильный телефон. В настоящее время девочка проходит медицинское обследование.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего, причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.